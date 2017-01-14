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Голова ДФС допомогає тестю ухилятися від податків - Саакашвілі

14 січня в 13:37

За словами політика, всі докази і документи будуть передані до НАБУ.

Роман Насиров1
Саакашвілі заявив, що Насіров допомогає тестю ухилятися від податків
sfs.gov.ua

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров сприяв тестю і власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глімбовському вигравати тендерим, заявив колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі.

"Схема, за якою він допомагає своєму тестю, власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глімбовському, вражає одночасно своєю простотою і нахабністю. Компанія-прокладка, всі рахунки якої заблоковано через несплату боргів, відкриває рахунок у банку і просто не реєструє його у Державній податковій службі", – написав Саакашвілі в Facebook.

Він також наголосив, що така схема дозволяє вигравати нові тендери навіть через інноваційну систему ProZorro.

За словами політика, всі докази і документи будуть передані до НАБУ.

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Раніше повідомлялось, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров задекларував 1 млн 160 доларів, 450 млн євро і 4 млн 350 тис. грн готівкою.

Згідно з декларацією, у дружини Насірова, Катерини Глімбовскої, є 320 тис. доларів, 240 тис. євро і 3,1 млн грн готівкою.

За матеріалами: DT.UA
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Теги тендер Україна Саакашвілі податкова
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