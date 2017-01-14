Голова ДФС допомогає тестю ухилятися від податків - Саакашвілі

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами політика, всі докази і документи будуть передані до НАБУ.

Саакашвілі заявив, що Насіров допомогає тестю ухилятися від податків sfs.gov.ua

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров сприяв тестю і власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глімбовському вигравати тендерим, заявив колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі.

"Схема, за якою він допомагає своєму тестю, власнику однієї з найбільших будівельних корпорацій в Україні Олександру Глімбовському, вражає одночасно своєю простотою і нахабністю. Компанія-прокладка, всі рахунки якої заблоковано через несплату боргів, відкриває рахунок у банку і просто не реєструє його у Державній податковій службі", – написав Саакашвілі в Facebook.

Він також наголосив, що така схема дозволяє вигравати нові тендери навіть через інноваційну систему ProZorro.

За словами політика, всі докази і документи будуть передані до НАБУ.

Раніше повідомлялось, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров задекларував 1 млн 160 доларів, 450 млн євро і 4 млн 350 тис. грн готівкою.

Згідно з декларацією, у дружини Насірова, Катерини Глімбовскої, є 320 тис. доларів, 240 тис. євро і 3,1 млн грн готівкою.