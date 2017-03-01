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Глава МЗС Великої Британії запропонував посилити санкції проти Росії

1 березня в 19:11

Санкції проти Росії за агресію проти України повинні бути посилені, а не навпаки, впевнений Джонсон.

Ващиковский Климкин Джонсон
Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму
МЗС України/Twitter
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає за необхідне посилення санкцій проти Росії.

"Не можна допустити продовження агресії Росії, яку ми бачили в цій країні. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму. Ми думаємо, що тиск на Росію має бути посилений, а не навпаки", - сказав Джонсон в ході спільної прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним і міністром закордонних справ Польщі Вітольдом Ващиковським.

Крім того, він зазначив, що в Україні спостерігається позитивний прогрес у реформах, зокрема, антикорупційні ініціативи, які особливо вітає Велика Британія.

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На початку лютого міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон виступив проти пом'якшення санкцій, прийнятих Євросоюзом проти Росії. Джонсон заявив, що Велика Британія буде наполягати на тому, що зараз немає причин для зняття санкцій.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Росія Британія санкції
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