Глава МЗС Австрії відвідає Донбас

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Себастьян Курс виступає за пом'якшення санкцій проти Росії.

Курц хоче самостійно оцінити ситуацію в Донбасі

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц після початку головування його країни в ОБСЄ має намір відвідати Донбас, зокрема райони поблизу Маріуполя, повідомляє Deutsche Welle

Згідно заяві, поширеній у суботу, 31 грудня, перебування глави австрійського Мзс на Сході України заплановано на 3 і 4 січня 2017 року.

Відень, який головуватиме в ОБСЄ в 2017 році, ставить перед собою три амбітні цілі: деескалацию наявних конфліктів, відновлення міждержавного довіри і боротьбу з радикалізацією, яка представляє загрозу багатьом державам. У зв'язку з цим, зазначається, що Курц хоче на місці ознайомитися з ситуацією в зоні конфлікту в Донбасі.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпека для життя, — але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтра часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбасі читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".