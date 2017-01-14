Геращенко розкритикувала позицію ОБСЄ щодо заборони українського ТБ в Росії

На думку першого віце-спікера Верховної Ради, ОБСЄ не реагує на блокування українських каналів в РФ.
"В РФ не працює жоден український телеканал. Чому це ніколи не хвилювало і не хвилює ні високоповажну Дуню Міятович і ОБСЄ, ні жодну міжнародну журналістську організацію?", – запитує представник Ради.
За її словами, Росія дискримінує українську діаспору в РФ, яка налічує мільйони людей, які позбавлені права на рідну мову.
"Українське телебачення заблоковано також на окупованому Донбасі і в Криму. Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги", – заявила Геращенко.
Раніше Геращенко заявила, що Росія шантажує Україну заручниками.DT.UA