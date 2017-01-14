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Геращенко розкритикувала позицію ОБСЄ щодо заборони українського ТБ в Росії

14 січня в 19:25

На думку першого віце-спікера Верховної Ради, ОБСЄ не реагує на блокування українських каналів в РФ.

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Геращенко критикує ОБСЄ
Василь Артюшенко, DT.UA
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко піддала критиці позицію ОБСЄ щодо блокування українських телеканалів в Росії, заявила вона на своїй сторінці в Facebook.

"В РФ не працює жоден український телеканал. Чому це ніколи не хвилювало і не хвилює ні високоповажну  Дуню Міятович і ОБСЄ, ні жодну міжнародну журналістську організацію?", – запитує представник Ради.

За її словами, Росія дискримінує українську діаспору в РФ, яка налічує мільйони людей, які позбавлені права на рідну мову.

"Українське телебачення заблоковано також на окупованому Донбасі і в Криму. Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги", – заявила Геращенко.

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Раніше Геращенко заявила, що Росія шантажує Україну заручниками.

За матеріалами: DT.UA
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