Генпрокурор хоче зняти недоторканність з трьох депутатів Ради

Трьох депутатів підозрюють в ухилянні від сплати податків на 60, 50 і 40 млн грн.

Луценко досі не посадив жодного депутата. І не збирається Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральний прокурор Юрій Луценко найближчим часом внесе до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох депутатів.

"Ми отримали від Державної фіскальної служби відповідь про непланові перевірки трьох народних депутатів з 17 поданих. Встановлена несплата ними податків відповідно 60, 50 і 40 млн грн. Подання на цих народних депутатів я внесу найближчим часом у Верховну Раду", - сказав він.

При цьому він виключив, якщо депутати сплатять всю суму недоїмки, то справи проти них закриють.

Нагадаємо, що у 2016 році Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, затримання і арешт тільки одного народного депутата України Олександра Онищенка, який за три дні до цього залишив Україну.

Крім того, у грудні Рада дала згоду на зняття недоторканності (притягнення до кримінальної відповідальності) з Вадима Новинського.

Юрій Луценко займає посаду генпрокурора з травня 2016 року.

У грудні джерело в ГПУ повідомило DT.UA, що Генеральна прокуратура готує на найближчий час щонайменше два подання на зняття недоторканності з народних депутатів.