Генпрокуратура займеться тарифами НКРЕКП

НКРЕКП дає згоду на тарифи у регіонах, однак не контролює, на що йдуть гроші від підвищення тарифів.

Луценко теж зацікавився формулою "Роттердам плюс" (замість того, щоб розслідувати справу Майдану) Василь Артюшенко, DT.UA

НКРЕКП

Генеральний прокурордоручив провести перевірку Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг ().

"Завдання для центрального апарату (ГПУ) – провести дослідчу перевірку НКРЕКП про те, як вони контролюють, точніше, затверджують, а потім контролюють тарифи, це їх робота", - сказав він.

Луценко повідомив, що атомним станціям Запорізької, Рівненської та Хмельницької областей була встановлена спеціальна надбавка. "Ці гроші, за даними слідства, не пішли на технічне переоснащення, це мільярди. НКРЕКП цю надбавку включило в тариф", - розповів генпрокурор.

Крім того, у Луценка виникло питання до НКРЕКП, як формуються тарифи на газ. "Тому що зараз ми платимо за газ, який нібито надходить нам з Австрії. Наскільки ми володіємо інформацією, ні з якої Австрії він нам не надходить, в кращому випадку, з словацької перемички за 10 км за кордоном. Я хочу дізнатися, чи це правда. Якщо правда, хто буде за це відповідати", - повідомив він.

"Аналогічна річ з тарифом на вугілля, на місцях і в центрі. Згідно з повідомленнями Кабінету міністрів, формула "Роттердам плюс" не діє", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що в Україні з початком опалювального сезону 2016/2017 приблизно в два рази підвищилися тарифи на опалення для населення. Це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів встановив з 1 травня встановив єдину граничну роздрібну ціну газу для побутових споживачів на рівні 6,879 тис. грн за 1 тис. куб. м, для виробників теплової енергії - 6,81 тис. грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням тарифів на транспортування та ПДВ).