"Фінляндизація" коштуватиме Україні позбавлення перспектив процвітання і безпеки – експерт

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За умиротворення Росії доведеться заплатити своїм суверенітетом.

«Фінляндизація» України буде мати катастрофічні політичні та економічні наслідки

"Фінляндизація" України не принесе ніяких видимих переваг державним інтересам, проте буде супроводжуватися цілим рядом недоліків. Військові, політичні та економічні наслідки для країни призведуть до фактичної втрати суб'єктності у зовнішній політиці і постійній загрозі. Про це пише експерт об'єднання "Майдан закордонних справ" Олександр Хара у своїй статті для DT.UA.

Автор вважає, що відсутність дієвого механізму надання гарантій неядерним державам та посилення позицій Росії на кордонах з Україною зроблять Україну ще більш вразливою від зовнішньої військової загрози. Крім того, Москва показала численні приклади збереження поваги до міжнародного права і двосторонніх угод тільки до тих пір, поки не побачить можливості їх порушити з мінімальними для себе наслідками.

При цьому і без того повільне реформування сектору безпеки зійде нанівець, а підприємства українського ВПК частково будуть поглинені російськими структурами, а частково закриються через неможливість залучення західних технологій та інвестицій. При цьому загубиться військова підтримка колишніх союзників, насамперед Польщі.

Хара пише і про політичні наслідки, серед яких згортання демократичних перетворень та консервування олігархічної системи з неминучим і повним підпорядкуванням, а в деяких випадках і витісненням зі сцени українських олігархів. При цьому ЄС втратить ентузіазм заохочувати українську владу реформуватися, а, отже, громадянське суспільство — важіль впливу на неї.

Корупція буде душити і суспільство, і державу, тому що користолюбство — це "улюблений гріх", який Кремль використовує як інструмент м'якого контролю над іншими державами. Крім того, знову підніме голову п'ята колона, що призведе до поглиблення регіональних протиріч і прискорення дезінтеграційних процесів, вважає автор.

Політичні зміни вплинуть і на ситуацію в економіці. Експерт зазначає, що іноземні інвестиції через корупцію і проблеми з верховенством права будуть носити обмежений характер.

"Контрольовані Кремлем російські компанії поглинуть українські "блакитні фішки", а великий бізнес буде витісняти малий і середній не тільки з ринку, а також з країни. Зменшення і без того тонкого прошарку середнього класу зробить неможливим демократичний розвиток, оскільки саме він і є становим хребтом демократії", – відзначає Хара.

Детальніше про ідею "фінляндизації" України читайте у статті Олександра Хари "Суб'єктність є, за неї варто боротися" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".