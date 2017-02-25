"Фінляндизація" коштуватиме Україні позбавлення перспектив процвітання і безпеки – експерт

За умиротворення Росії доведеться заплатити своїм суверенітетом.
Автор вважає, що відсутність дієвого механізму надання гарантій неядерним державам та посилення позицій Росії на кордонах з Україною зроблять Україну ще більш вразливою від зовнішньої військової загрози. Крім того, Москва показала численні приклади збереження поваги до міжнародного права і двосторонніх угод тільки до тих пір, поки не побачить можливості їх порушити з мінімальними для себе наслідками.
При цьому і без того повільне реформування сектору безпеки зійде нанівець, а підприємства українського ВПК частково будуть поглинені російськими структурами, а частково закриються через неможливість залучення західних технологій та інвестицій. При цьому загубиться військова підтримка колишніх союзників, насамперед Польщі.
Хара пише і про політичні наслідки, серед яких згортання демократичних перетворень та консервування олігархічної системи з неминучим і повним підпорядкуванням, а в деяких випадках і витісненням зі сцени українських олігархів. При цьому ЄС втратить ентузіазм заохочувати українську владу реформуватися, а, отже, громадянське суспільство — важіль впливу на неї.
Корупція буде душити і суспільство, і державу, тому що користолюбство — це "улюблений гріх", який Кремль використовує як інструмент м'якого контролю над іншими державами. Крім того, знову підніме голову п'ята колона, що призведе до поглиблення регіональних протиріч і прискорення дезінтеграційних процесів, вважає автор.
Політичні зміни вплинуть і на ситуацію в економіці. Експерт зазначає, що іноземні інвестиції через корупцію і проблеми з верховенством права будуть носити обмежений характер.
"Контрольовані Кремлем російські компанії поглинуть українські "блакитні фішки", а великий бізнес буде витісняти малий і середній не тільки з ринку, а також з країни. Зменшення і без того тонкого прошарку середнього класу зробить неможливим демократичний розвиток, оскільки саме він і є становим хребтом демократії", – відзначає Хара.DT.UA