Експерт назвав два сценарії припинення війни в Донбасі

Київ має реальну можливість домогтися припинення війни за придністровським сценарієм.
За його словами, найгірший варіант буде передбачати ізоляцію ОРДЛО та обмежене розведення збройних сил.
"Гірший варіант: відносно стійке припинення вогню, обмежене розведення збройних сил без відновлення повноцінних соціально-економічних комунікацій через лінію розмежування, фактична ізоляція окупованої зони (пом'якшена версія карабаського сценарію)", - вказує автор.
Більш бажаний сценарій, на думку Сушка, повинен передбачати вирішення гуманітарних проблем, а також легалізацію економічних та соціальних зв'язків.
"Кращий варіант: стійке припинення вогню, вирішення гуманітарних проблем (повний обмін полоненими і заручниками), розведення озброєнь і часткова демілітаризація, відновлення вільного, але контрольованого руху людей, транспорту і товарів через лінію розмежування, певні кроки з відновлення довіри, легалізація економічних та соціальних зв'язків без повномасштабного політичного врегулювання (придністровський сценарій)", - відзначає аналітик.
За словами автора, обидва умовних сценарії окреслюють коридор можливостей при усталеному розкладі сил: як між Україною та РФ, так і на глобальному рівні.
"Будь-який вихід за межі цього коридору можливий тільки при зміні нинішнього силового/політичного балансу. Підтримання балансу вимагає відповідних ресурсів та зусиль — хоча б симетричних зусиллям протилежного боку", - підсумовує він.
Нагадаємо, 29 листопада в Мінську відбувся Саміт міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки".
На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.