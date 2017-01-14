Експерт назвав два сценарії припинення війни в Донбасі

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Київ має реальну можливість домогтися припинення війни за придністровським сценарієм.

Перспектива припинення війни на Сході України в найближчому майбутньому цілком реальна РИА Новости

При належних зусиллях Київ може у короткій перспективі домогтись припинення бойових дій в Донбасі за карабахським або придністровським сценарієм, пише в своїй статті для DT.UA науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

За його словами, найгірший варіант буде передбачати ізоляцію ОРДЛО та обмежене розведення збройних сил.

"Гірший варіант: відносно стійке припинення вогню, обмежене розведення збройних сил без відновлення повноцінних соціально-економічних комунікацій через лінію розмежування, фактична ізоляція окупованої зони (пом'якшена версія карабаського сценарію)", - вказує автор.

Більш бажаний сценарій, на думку Сушка, повинен передбачати вирішення гуманітарних проблем, а також легалізацію економічних та соціальних зв'язків.

"Кращий варіант: стійке припинення вогню, вирішення гуманітарних проблем (повний обмін полоненими і заручниками), розведення озброєнь і часткова демілітаризація, відновлення вільного, але контрольованого руху людей, транспорту і товарів через лінію розмежування, певні кроки з відновлення довіри, легалізація економічних та соціальних зв'язків без повномасштабного політичного врегулювання (придністровський сценарій)", - відзначає аналітик.

За словами автора, обидва умовних сценарії окреслюють коридор можливостей при усталеному розкладі сил: як між Україною та РФ, так і на глобальному рівні.

"Будь-який вихід за межі цього коридору можливий тільки при зміні нинішнього силового/політичного балансу. Підтримання балансу вимагає відповідних ресурсів та зусиль — хоча б симетричних зусиллям протилежного боку", - підсумовує він.

Нагадаємо, 29 листопада в Мінську відбувся Саміт міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки".

На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.