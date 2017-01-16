Топ Новини
<
>

До Києва прилетів віце-президент США Байден

16 січня в 07:55

Запланована зустріч американського політика з президентом України.

Джо Байден1
Байден вже у Києві
kmu.gov.ua
В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з віце-президентом США Джозефом Байденом.

Байдена зустрічала українська делегація, американському віце-президенту вручили коровай, повідомляє 112.ua.

Нагадаємо, що Байден планує зустрітися з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Читайте також: Байден насварив Трампа за згадку про нацистів у критиці спецслужб США - Reuters

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".

Візит також приурочений до 25-річчя дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.

За матеріалами: 112 Україна
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Останні новини