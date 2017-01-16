До Києва прилетів віце-президент США Байден

Запланована зустріч американського політика з президентом України.
Байдена зустрічала українська делегація, американському віце-президенту вручили коровай, повідомляє 112.ua.
Нагадаємо, що Байден планує зустрітися з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".
Візит також приурочений до 25-річчя дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.112 Україна