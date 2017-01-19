Давос. Про що говорили на "українському сніданку Пінчука"

Головною темою дискусії було "майбутнє України в мінливому світі".
Як повідомляє Hromadske, дискусію почали колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і колишній міністр оборони США Роберт Гейтс. Модератор захід американський політичний аналітик Фарід Захарія.
З представників України на заході присутні голова Києва Віталій Кличко, на переконання якого "не можна здавати інтереси України, але треба бути на заходах, спілкуватися з іноземною аудиторією", депутат Сергій Лещенко, а також олігарх Олександр Ярославський.
Учасники заходу обговорювали відносини обраного президента США Дональда Трампа з Росією і чи він зможе домовитися з Володимиром Путіним. Це викликало певні питання у присутнього політичного істеблішменту, серед яких поширена думка, що спроби "посидіти і поговорити з Путіним" - дурниця.
Так само учасники заходу переконані і в тому, що не можна розміняти України на Сирію, і що оточення Трампа все ж зможе його зупинити в тому випадку, якщо він почне кардинально змінювати свою політику щодо Росії.
Вчора на форумі в Давосі віце-президент Джозеф Байден пояснив, чому ЄС не повинен відкидати можливість членства України. Він наголосив, що шлях до членства - це єдина можливсіть для українців позбутися авторитарного минулого.Hromadske.TV