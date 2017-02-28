Чому раптом з'явилося так багато "мирних планів" для України? - Bloomberg View

На думку оглядача, головна мета авторів різних пропозицій - зіграти на контрасті з безпорадністю уряду.

Оглядач підкреслює нереалістичність всіх нових "мирних планів", але їхня мета полягає і не у встановленні миру. Facebook/Міністерство оборони України

Маловідомий український популістраптом став відомим у США після репортажа лояльної до Демократичної партії газети New York Times про його контакти з оточенням президента Дональда Трампа. Він нібито намагався передати в Білий дім свій так званий "мирний план" для завершення російської війни проти України.

Але Артеменко насправді не заслужив ці "15 хвилин слави". Тому що раптом у багатьох політиків в Україні з'явилися "мирні плани" для завершення війни в Донбасі.

Про це на сторінках Bloomberg View пише оглядач Леонід Бершидський. На його думку, явище бере свій початок з хаосу в США і розчарувань всередині України, яка починає вже четвертий рік після Революції гідності з невеликими досягненнями в питанні реформ. При цьому екзистенційні загрози не зменшилися.

На думку Бершидського, план Артеменка був абсолютно нереалістичним. Кремль вважає окупований український Крим власною територією. Він би не погодився 50 років платити Україні за його оренду. Здорового глузду не багато і в інших подібних "мирних планах", які з'явилися останнім часом.

Автор нагадує, що Віктор Балога нещодавно пропонував провести референдуми в східних регіонах України, щоб визначити їхній статус. Від результату залежало б, чи вони будуть повністю підпорядковуватися Києву і далі, чи центральні і західні області відгородяться від них стіною. Мільярдер Сергій Тарута, який був призначений губернатором Донецької області в 2014 році, але не зміг розібратися з проросійськими бойовиками, опублікував власний план, закликавши парламент відібрати у президента Петра Порошенка владу вести переговори щодо завершення війни і повернути в Донецькій і Луганській області чиновників, які були обрані до органів місцевої влади в 2010 році.

Radio Free Europe Radio Liberty навіть повідомляло про інснування "плану", який передбачав повернення Януковича в якості лідера захоплених Росією територій. Ще один план був описаний Віктором Пінчуком на сторінках Wall Street Journal, за що він зіштовхнувся з критикою в Україні.

Автор зауважує, що всі ті, хто висував свої пропозиції щодо війни в Донбасі, не мають ніякого впливу на Порошенка чи його уряд. І вони не лідери думок для українців. Також немає жодних ознак того, що Кремль захоче піти на компроміс, оскільки дестабілізація в середньостроковій перспективі - його надійна зброя проти спроб України зійти з російської орбіти.

"Але є розумні причини, чому всі ці незначні гравці і люди старих порядків вирішили, що зараз час зняти табу на прямий діалог з Росією. Ідея не в тому, щоб добитися прийняття мирного плану, а в тому, щоб зіграти на контрості з безпорадністю уряду", - йдеться в статті.

Бершидський додає, що Порошенко і його міністри опининилися в незавидному становищі, дозволивши бізнесу працювати по той бік фронту на Сході України, постачаючи вугілля для українських електростанцій. Також, автори різних "планів", вірогідно, відчули зміну настроїв в країні псля кількох років внутрішніх конфліктів і безуспішних реформ. Вони бачать політичну можливість, яку Порошенко і інші урядові особи не можуть використати, оскільки "вони накреслили червоні лінії надто жорстко".

На думку оглядача, без завершення війни Україна навряд чи зможе добитися суттєвого економічного зростання навіть при найкращих зовнішніх умовах. Політичний вакуум у Вашингтоні і європейська зосередженість на внутрішніх проблемах підривають головну ставку уряду Порошенка, яка була зроблена на підтримку Заходу. Якщо ця підтримка почне зменшуватися, реваншистські сили Януковича отримають шанс повернутися.

"Політичній еліті потрібні швидкі перемоги і нові ідеї, які будуть надихати українців", - пише автор.

Раніше лояльне до Демократичної партії видання New York Times писало, що завершенням війни в Україні не повинні займатися "фрілансери. Згадуючи про "мирний план" Артеменка і його можливі контакти з особистим юристом Дональда Трампа, видання зуважує, що важливою проблемою миру в Донбасі чомусь почали займатися абсолютно некомпетентні люди.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.