БПП провів новорічний корпоратив" в спорт-клубі Порошенко

Разом з депутатами святкували міністри від БПП, Гройсман і Луценко.

Порошенко провів "корпоратив" у своєму спорт-клубі "5 елемент"

Пропрезидентська партія БПП "Солідарність" відсвяткувала новорічний корпоратив у київському фітнес-клубі "5 елемент", який належить президентові Петру Порошенку.

На святі були присутні народні депутати, міністри, що пройшли від фракції БПП, а також прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Також в клубі був присутній генеральний прокурор Юрій Луценко. Відвідав "5 елемент" також мер Києва Віталій Кличко, передає "Українська правда" з посиланням на джерело в БПП.

Гостей розважали етноартисты. Для своїх колег співала народний депутат, кума президента Оксана Білозір.

Закінчилося свято виступом самого Петра Порошенка.

"Був дуже гарний патріотичний підсумковий виступ президента", - повідомив один з депутатів.

Інший депутат підкреслив, що новорічне свято було схожим скоріше не "на "корпоратив", а на мотиваційну зустріч членів команди".