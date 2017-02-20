БПП, "Народний фронт" і Радикальна партія підписали "декларацію єдності"

У "Народному фронті" вже вітають повернення "радикалів" до коаліції, але Ляшко наполіг прибрати згадку про неї з підсумкового документа.

Ляшко підписав спільну декларацію з представниками коаліції Олег Ляшко/Facebook

Представники парламентських фракцій, "Народного фронту" і Радикальної партії підписали в понеділок, 20 лютого, спільну декларацію за підсумками круглого столу "Єдність заради перемоги".

Підписи під документом поставили голови фракцій "Народного фронту" і Радикальної партії Максим Бурбак та Олег Ляшко, а також представник президента у Верховній Раді, народний депутат від БПП Артур Герасимов.

"Ми, учасники круглого столу, підтверджуємо свою відданість принципам Революції Гідності та зобов'язуємося дотримуватися їх у повсякденній політичній діяльності. Заради збереження державності України, ми готові об'єднатися навколо спільних цінностей і відкинути дрібні політичні розбіжності", – сказано в документі.

Представники "Самопомочі" та "Батьківщини" не прийшли на засідання. Модератор круглого столу екс-міністр освіти і науки Сергій Квіт заявив, що вони можуть приєднатися до декларації у будь-який момент.

На прохання Ляшка з тексту підсумкового документа прибрали згадку про прихильність курсу реформ, зафіксований в коаліційній угоді "Європейська Україна". Свою вимогу лідер "радикалів" пояснив тим, що його фракція вже не є учасником правлячої коаліції.

На вимогу Ляшка з документа прибрали згадку про коаліцію Олег Ляшко/Facebook

У той же час, в "Народному фронті" схвалили "повернення партії Ляшка до коаліції".

"Я можу тільки вітати ініціативу членів Радикальної партії повернутися в лоно коаліції", – заявив член парламентської фракції НФ Андрій Тетерук в ефірі "5 каналу" увечері в понеділок, 20 лютого.

Коаліцію "Європейська Україна" сформували п'ять партій після парламентських виборів жовтня 2014 року. У лютому 2016 року з неї вийшли фракції партій "Батьківщина" і "Самопоміч", а в березні вихід з коаліції оформила Радикальна партія Олега Ляшка.

11 квітня лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко заявив, що парламентська коаліція буде сформована з двох фракцій – БПП і "Народного фронту". Наприкінці березня – початку квітня фракція БПП поповнилася шістьма членами, коаліція стала налічувати 227 депутатів при мінімально необхідних 226.

Нерідко урядові та президентські законопроекти підтримують депутатські групи "Відродження" і "Воля народу", що складаються з мажоритарників-екс-регіоналів.