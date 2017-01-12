Байден зустрінеться в Києві з Порошенком і Гройсманом

Після відвідин України віце-президент США вирушить на Давоський форум.

У Білому домі назвали візит Байдена свідченням підтримки України www.3dsmodels.com

У неділю, 15 січня, віце-президент СШАприбуде з офіційним візитом до Києва, де у нього заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена до України є свідченням підтримки США незалежності України, "її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".

Візит також приурочений до 25-річчя дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.

Після України Байден вирушить до Швейцарії, де візьме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Відвідування України і Швейцарії заплановано на 15-18 січня, уточнили в Білому домі.

Як вважає колишній посол США в Україні і директор Євразійського центру імені Діну Патрісіу Атлантичної ради Джон Гербст, Байден приїде до Києва, щоб ускладнити для Трампа "продаж" України. Його мета - обговорити ризики для подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона, а також українські реформи.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ і Адміністрація президента поставили перед посольством України в США задачу організувати візит президента Петра Порошенка у Вашингтон і зустріч з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом після його інавгурації в січні 2017 року.