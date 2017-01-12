Байден зустрінеться в Києві з Порошенком і Гройсманом

Після відвідин України віце-президент США вирушить на Давоський форум.
Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена до України є свідченням підтримки США незалежності України, "її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".
Візит також приурочений до 25-річчя дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.
Після України Байден вирушить до Швейцарії, де візьме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Відвідування України і Швейцарії заплановано на 15-18 січня, уточнили в Білому домі.
Як вважає колишній посол США в Україні і директор Євразійського центру імені Діну Патрісіу Атлантичної ради Джон Гербст, Байден приїде до Києва, щоб ускладнити для Трампа "продаж" України. Його мета - обговорити ризики для подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона, а також українські реформи.
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ і Адміністрація президента поставили перед посольством України в США задачу організувати візит президента Петра Порошенка у Вашингтон і зустріч з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом після його інавгурації в січні 2017 року.DT.UA