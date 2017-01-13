Топ Новини
<
>

Байден переніс візит до Києва на 16 січня - ЗМІ

13 січня в 14:06

Візит американського віце-президента до України відбудеться в понеділок.

Джо Байден
Віце-президент Байден прибуде в Україну на день пізніше
Facebook/Joe Biden
Віце-президент США Джозеф Байден переніс запланований на 15 січня візит в Україну на один день.

Як повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в дипломатичних колах, Байден повинен буде прибути до Києва в понеділок. Інших подробиць візиту співрозмовник агентства не озвучував.

Читайте також: Байден може приїхати в Київ, щоб ускладнити для Трампа "продаж" України - екс-посол

Раніше повідомлялося, що Джозеф Байден прибуде з офіційним візитом до Києва, де у нього заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".

Візит також приурочено до 25 річниці дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.

За матеріалами: Українські новини
Читайте також
Теги Україна Байден дипломат
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини