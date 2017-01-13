Байден переніс візит до Києва на 16 січня - ЗМІ

Візит американського віце-президента до України відбудеться в понеділок.
Як повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в дипломатичних колах, Байден повинен буде прибути до Києва в понеділок. Інших подробиць візиту співрозмовник агентства не озвучував.
Раніше повідомлялося, що Джозеф Байден прибуде з офіційним візитом до Києва, де у нього заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".
Візит також приурочено до 25 річниці дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.Українські новини