Байден переніс візит до Києва на 16 січня - ЗМІ

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Візит американського віце-президента до України відбудеться в понеділок.

Віце-президент Байден прибуде в Україну на день пізніше Facebook/Joe Biden

Віце-президент СШАпереніс запланований на 15 січня візит в Україну на один день.

Як повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в дипломатичних колах, Байден повинен буде прибути до Києва в понеділок. Інших подробиць візиту співрозмовник агентства не озвучував.

Раніше повідомлялося, що Джозеф Байден прибуде з офіційним візитом до Києва, де у нього заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".

Візит також приурочено до 25 річниці дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.