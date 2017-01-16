Байден назвав боротьбу з корупцією питанням національної безпеки України

Росія використовує корупцію як зброю зовнішньої політики проти України, вважає американський віце-президент.

Байден закликав українців в судовому порядку переслідувати чиновників-корупціонерів Facebook/Joe Biden

Віце-президент СШАзакликав українців сконцентруватися на боротьбі з корупцією, оскільки Кремль роками використовує корупцію для тиску на Україну.

"Я хочу закликати народ України... продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте і переслідуйте в судовому порядку чиновників, які розбазарюють державні кошти для власного збагачення", - заявив він на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком в Києві.

За словами Байдена, системна корупція використовується Росією як зовнішньополітична зброя проти України.

"Росія протягом останніх 10 років використовує іншу зброю зовнішньої політики: корупцію, як інструмент проти України, щоб Україна залишалася вразливою та залежною. Тому впроваджуйте реформи, щоб викорінити корупцію", - уклав він.

Віце-президент США зазначив, що питання викорінення корупції є для України не просто питанням гарного управління, але питанням національної безпеки й самозбереження.

Нагадаємо, 16 січня, До Києва прилетів віце-президент США Джо Байден, який планував зустрітися з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".

Візит також приурочений до 25-річчя дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.