Байден може приїхати в Київ, щоб ускладнити для Трампа "продаж" України - екс-посол

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Хербст пояснив, чому віце-президент США може навідатися в Україну наступного тижня.

Байден приїде в Київ, щоб обговорити реформи і опір можливій легковажності Трампа. Facebook/Joe Biden

поки не підтверджений офіційно, але може відбутися 15 січня. Його мета - обговорити ризики для подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона, а також українські реформи.

Так вважає колишній посол США в Україні і директор Євразійського центру імені Діну Патрісіу Атлантичної ради Джон Хербст, повідомляє "Укрінформ".

"По мірі сил у якості віце-президента, повноваження якого завершуються, він хотів би ускладнити для нової адміністрації можливість продати Україну (звичайно, ми не знаємо, чи стане це політикою нової команди)", - зауважив Хербст.

Експерт нагадав, що Байден послідовно підтримував Україну впродовж своєї роботи на посаді віце-президента і часто переконував неохоче до змін керівництво в Києві проводити реформи, особливо тих, які стосуються боротьби з корупцією.

На думку Хербства, Байден занепокоєний вірогідною "наївною" політикою президента Трампа щодо Москви, яка лише полегшить для Кремля її агресію проти України. Водночас, на думку експерта, Байдан востаннє спробує переконати українську владу дотримуватися курсу реформ, особливо в умовах нового політичного середовища для українсько-американських відносин.

"Ворогам України хотілося б зосередитися на тому, наскільки корумпованою є ця країна. Міцні кроки в процесі реформування допоможуть роззброїти українських ворогів", - підсумував Гербст.

Нагадаємо, що в листопаді ЗМІ повідомляли, що Байден планував відвідати Україну до кінця 2016 року.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ і Адміністрація президента поставили перед посольством України в США завдання організувати візит президента Петра Порошенка у Вашингтон і зустріч з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом після його інавгурації в січні 2017 року.