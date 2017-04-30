Артеменко має намір оскаржити рішення про позбавлення його громадянства

Депутат не впевнений у достовірності інформації, озвученої Ляшком.

Артеменко стверджує, що три роки тому подав заяву про припинення громадянства Канади Andrey Artemenko / Facebook

Якщо президент України Петро Порошенко дійсно схвалив рішення про, останній збирається оскаржити його в суді.

"Мені нічого невідомо про цей указ. Для з'ясування саме цього інформаційного витоку я подав депутатський запит. І я знаю, що мій адвокат подав такий запит до Адміністрації президента, щоб зрозуміти офіційну позицію президента України", – повідомив депутат в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 30 квітня.

При цьому Артеменко засумнівався в достовірності озвученої Ляшко інформації.

Крім того, депутат запевнив, що ще у 2014 році подав заяву про припинення громадянства Канади.

Раніше в неділю глава парламентської партії "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка. У той же час, член комісії при президентові з питань громадянства Валерій Пацкан повідомив, що питання Артеменка комісією ще не розглядалося.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Генпрокуратура відкрила щодо Артеменка кримінальне провадження за статтею 111 КК (державна зрада), а також ініціювала процедуру припинення його громадянства.