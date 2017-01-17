Адвокати Януковича вимагають допитати Матіоса у справі про держзраду

Матіос обіймав одну з керівних посад в Адміністрації Януковича.

Захист Януковича вимагає від ГПУ допитати Матіоса в якості свідка в справі про держзраду Януковича DT.UA

Сторона захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича вимагає від Генпрокуратури у справі про державну зраду допитати в якості свідка головного військового прокурора Анатолія Матіоса, заявив адвокат Віталій Сердюк.

Головна військова прокуратура звинувачує Януковича у бездіяльності, яка полягала у нереагуванні упродовж всього 2013 року та по 1 березня 2014 року включно на виклики з боку РФ. Сам Матіос в цей період обіймав одну з керівних посад в Адміністрації президента, передає "Українська правда".

"Тому йому має бути відомо чи була наявна в Адміністрації Президента у 2013 році та в січні-лютому 2014 року інформація про ведення РФ інформаційно-пропагандистської підривної діяльності проти України, як це говориться у тексті повідомлення про підозру, чи доповідалися ці факти президенту Віктору Януковичу, які заходи були вжиті з цього приводу тощо", - сказав Сердюк.

Раніше Матіос заявив, що Генеральна прокуратура планує передати до суду обвинувальний акт у кримінальній справі про госудаственной зраду екс-президента Віктора Януковича у січні.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича, а через два тижні - оголосив перерву на невизначений термін у розгляді клопотання про проведення заочного розслідування щодо Януковича.