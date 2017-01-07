Адміністрація президента України найняла лобістів у США

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Лобістська компанія буде працювати над "посиленням" американсько-українських зв'язків.

Україна буде платити 50 тисяч доларів на місяць лобістській компанії у США. Андрій Товстиженко, DT.UA

Адміністрація президента України найняла лобістську компанію BGR Group, засновником якої виступає колишній голова комітету Республіканської партії і екс-губернатор штату Міссісіпі Хейлі Барбором.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це свідчать дані на сайті відділу реєстрації іноземних агентів Департаменту юстиції США. Згідно з американським законодавством, будь-хто, хто виконує замовлення іноземних урядів, повинен сповістити про свої дії і оприлюднити дані про клієнтів.

BGR Group надала всю цю інформацію 1 січня 2017 року. Згідно з нею, адреса замовника - Київ, Україна, вулиця Банкова, 11. Метою діяльності компанії вказано "посилення зв'язків між США і Україною і заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну". За це Україна буде платити лобістській компанії 50 тисяч доларів щомісяця до кінця 2017 року.

Наприкінці грудня Барбур та BGR Group домовилися з Україною про "вироблення та імплементацію" стратегії у сферах розвитку бізнесу та урядових зв'язків. Йдеться зокрема і про "організацію зустрічей українських чиновників з американськими.

Тим часом, віце-президент США Джозеф Байден може наприкінці наступного тижня відвідати Україну. Хоча візит ще офіційно не підтверджений. Але експерт і колишній посол США в Україні Джон Хербст вважає, що Байден може приїхати в Київ, щоб ускладнити для Трампа "продаж" України.