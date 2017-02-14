Зростання світових цін на цукор побило семирічний рекорд - Bloomberg

Посуха в Індії спровокувала зростання світових цін.

Зростання світових цін на цукор продемонструвало новий рекорд

Вартість ф'ючерсів на цукор в 2016 році досягла максимуму з 2009 року, йдеться в індексі сільськогосподарських товарів Bloomberg Commodity Index, повідомляє RNS.

У цілому за 2016 вартість ф'ючерсів на цукор зросла на 28%.

Причиною зростання цін експерти називають посуху в Індії, спровоковану природним явищем Ель-Ніньо (коливання температур поверхні води частині Тихого океану біля екватора).

У той же час експерти розраховують на збільшення виробництва в Азії, на більш високу кількість урожаю в Євросоюзі, а також на стабільне виробництво в Бразилії.

Прогнозується, що в 2017-2018 роках світові запаси цукру перевищить попит на 1-3 млн метричних тонн, прогнозують експерти одного з підрозділів S & P Global Platts.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів планує підвищення мінімальних цін на цукор до 9172,57 грн за тонну з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року. Кабмін затвердив проект відповідної постанови.

У вересні 2016 року Україна експортувала рекордний за останні 5 років обсяг цукру. Серед країн найбільших імпортерів українського цукру: Шрі-Ланка, Грузія, Азербайджан, М'янми, Таджикистан.