Зниження граничної суми розрахунків готівкою виведе з тіні 2% ВВП - Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку розраховує рівень тіньової економіки і очікує покращення показників.
За даними міністерства, детінізація відбудеться за рахунок зменшення можливостей легалізації доходів (сумнівних або незаконних) шляхом придбання та продажу цінностей, нерухомості, послуг високої вартості. Крім того, таке обмеження сприятиме істотному зменшенню готівки в обігу в межах обсягів, що перевищують поточні потреби споживача.
Зокрема, це позначиться на результатах розрахунку рівня тіньової економіки за монетарним методом в межах 4 процентних пунктів, що при інших рівних умовах знизить інтегральний показник тіньової економіки приблизно на 2 відсоткові пункти.
Нагадаємо, що за підрахунками Мінекономрозвитку, в I півріччі 2016 року рівень тіньової економіки становив 38% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пунктів менше порівняно з показником відповідного періоду 2015 року.
Національний банк України з січня 2017 року знизив граничну суму розрахунків готівкою за участі фізичних осіб з 150 тис. грн до 50 тис. грн.DT.UA