Зниження граничної суми розрахунків готівкою виведе з тіні 2% ВВП - Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку розраховує рівень тіньової економіки і очікує покращення показників.

Чиновники підрахували ефект від зниження розрахунків готівкою для тіньової економіки Нацбанк України/Facebook

Рішення НБУ про зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб до 50 тис. грн протягом одного дня позитивно вплине на процес детінізації економіки, свідчать розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За даними міністерства, детінізація відбудеться за рахунок зменшення можливостей легалізації доходів (сумнівних або незаконних) шляхом придбання та продажу цінностей, нерухомості, послуг високої вартості. Крім того, таке обмеження сприятиме істотному зменшенню готівки в обігу в межах обсягів, що перевищують поточні потреби споживача.

Зокрема, це позначиться на результатах розрахунку рівня тіньової економіки за монетарним методом в межах 4 процентних пунктів, що при інших рівних умовах знизить інтегральний показник тіньової економіки приблизно на 2 відсоткові пункти.

Нагадаємо, що за підрахунками Мінекономрозвитку, в I півріччі 2016 року рівень тіньової економіки становив 38% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пунктів менше порівняно з показником відповідного періоду 2015 року.

Національний банк України з січня 2017 року знизив граничну суму розрахунків готівкою за участі фізичних осіб з 150 тис. грн до 50 тис. грн.