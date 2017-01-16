Завтра у Давосі Си Цзиньпін займе роль немилого лідера бізнес-еліт - Bloomberg

Питанням лишається, як далеко Пекін зайде у процесі заповнення глобальних прогалин, які залишать США на чолі з Трампом.

Си Цзиньпін в Давосі завтра підкреслить вплив Китаю. Сайт президента России

Коли лідер КНР, він стане непривабливим лідером орієнтованого на торгівлю світового порядку, над яким насміхається Дональд Трамп. Нова роль китайського лідера стане найбільшим випробуванням для нього.

Про це сьогодні пише Bloomberg, нагадуючи, що Си стане першим в історії очільником китайської держави, який виступить на Світовому економічному форумі в Давосі. Неназваний дипломат сказав виданню, що його промова стане "планом для майбутного розвитку людського суспільства. Слова Си прозвучать за три дні до інавгурації нового президента США, який ставить під сумнів американський курс на вільну торгівлю і дає причини для ділового світу почати займатися самоаналізом.

Присутність в Давосі Си Цзиньпіна підкреслює шанс закріпити впливову роль Китаю після десятиліть економічного і військового домінування. Озираючись на протекціонізм і самоізоляцію Трампа, а також на вихід Великої Британії з ЄС, китайський лідер пропопонує гарантію, що найбільша торговельна країна світу захистисть структури, які сприяли глобалізації і економічному зростанню.

Питанням лишається, як далеко Си Цзиньпін зайде у заповненні прогалин, які залишить Трамп на світовій арені. В минулому він прислухався до досвіду своїх попередників і уникав ізонемних плутанин. Китаю також бракує досвіду в глобальному управлінні, щоб підкріпити свою економічну вагу. Це обмежує спектр його інструментів для досягнення масштабних амбіцій.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив не їхати на форум в Давосі. Замість цього він збирається зустрітися з виборцями у різних містах своєї країни. канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд теж не поїдуть в Давос цього року.