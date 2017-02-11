Зарплата сімейних лікарів після старту реформи первинної медичної допомоги буде складати близько 11 тис грн - спеціалісти

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МОЗ обіцяє виділяти сімейним лікарям по 210 грн на кожного пацієнта.

Стало відомо, яку зарплатню будуть отримувати сімейні лікарі

Після запуску реформи первинного рівня медичної допомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч грн на місяць, з яких самому лікарю в якості зарплати буде відведено в кращому разі близько 30% від цієї суми, повідомив член правління Української асоціації сімейної медицини Віктор Брунарський.

Думка фахівця наводить у своїй статті для DT.UA Ольга Скрипник. За її словами, в уряді обіцяють, що в результаті реформи гроші підуть за пацієнтом: за кожного хворого сімейний лікар буде отримувати 210 грн. Обслуговуючи двох тисяч пацієнтів, лікар, згідно із заявами МОЗ, буде отримувати на свою практику 420 тис грн на рік. Однак на початку йому доведеться зібрати пакет документів, щоб відкрити т. зв. ФОП.

"Усіх цікавить, звідки взялася сума 210 грн. Керівники МОЗ стверджують, що бюджет охорони здоров'я було визначено ще до того, як вони стали до роботи. Тому ділили ту суму, яку отримали. Чи вистачить цих грошей на рік — запитання риторичне. На місяць виходить 35 тис. грн. На всіх і на все. Лікарю, у кращому випадку, дістанеться близько 30% від цієї суми", - зазначає Брунарский.

Завідувач амбулаторією сімейної медицини Юрій Зінчук, в свою чергу, повідомив автору, що згідно з останніми обіцянкам МОЗ, сімейний лікар буде отримувати приблизно 11 тис грн. При цьому, аби виконати умови реформи і оформити ФОП, йому вже зараз необхідно витратити до 20 тис грн.

"Я підрахував: щоб отримати можливість працювати як ФОП, я мушу витратити приблизно півтора року і 15–20 тис. грн на оформлення всіляких довідок і дозволів. У мене вимагають ліцензію. Щоб її отримати, потрібно надати договір оренди відповідного приміщення. Але оренди не оформиш, поки немає ліцензії. І хоч який пункт візьми — то все по колу", - підсумував фахівець.

Раніше Ольга Скрипник писала, що презентуючи реформу, в МОЗ заявляли про те, що зарплата сімейного лікаря повинна зрости до 19-50 тис грн на місяць.

Детальніше про проблеми й ризики запуску реформи первинної медичної допомоги читайте в статті Ольги Скрипник "Сімейний лікар. Інструкція з експлуатації" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".