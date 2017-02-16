Запорізька АЕС відключила третій енергоблок для планового ремонту

П'ять енергоблоків найбільшої АЕС в Україні та Європі працюють в звичайному режимі.

Запорізька АЕС відключила третій енергоблок.

Запорізька АЕС, яка входить в структуру ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", відключила від енергомережі і вивела в плановий ремонт енергоблок №3. Ремонт триватиме 270 діб до 13 листопада 2017 року, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків", - наголошується в релізі.

Повідомляється також, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на ЗАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний.

В останні роки станція виробляє більше 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 23% від загального виробітку електроенергії в країні.

10 грудня 2016 року від мережі був відключений четвертий енергоблок Запорізької АЕС для поточного ремонту терміном до 13 грудня 2016 року.

Раніше міністерство екології опублікувало відео, на якому продемонстровано процес надвижения на 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанції арки (нового безпечного конфайнмента) саркофага. Спорудження важить 36 тисяч тонн і є найбільшою подібною конструкцією в світі.