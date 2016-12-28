Закон про держбюджет на 2017 рік опубліковано в офіційній пресі

Бюджетний дефіцит у 77,5 млрд грн планується покрити за рахунок запозичень та приватизації.

У 2017 році уряд має намір витратити 800 млрд грн Колаж ZN.UA

Офіційне видання Верховної Ради газета "Голос України" опублікувала закон "".

Згідно з документом, доходи державного бюджету України визначені в сумі 731.031.151,7 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду державного бюджету України - у сумі 673.737.887,7 тис. грн і доходи спеціального фонду - в сумі 57.293.264 тис. грн.

Таким чином, доходи держбюджету-2017 повинні зрости в порівнянні з 2016 роком на 20% (з 607.786.450,8 тис. грн).

Видатки державного бюджету визначені в сумі 800.026.255,8 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду - у сумі 739.707.337,3 тис. грн і витрати спеціального фонду - в сумі 60.318.918,5 тис. грн.

Таким чином, видатки держбюджету-2017 повинні вирости в порівнянні з 2016 роком на 17,5% (з 681.280.758,2 тис. Грн).

Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці 21 грудня проголосувала за держбюджет на 2017 рік. Проект документу підтримали 274 народних депутата, в тому числі, більшість членів фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, групи "Воля народу" і "Відродження", 18 позафракційних, а також п'ять з 26 депутатів від "Самопомочи". Не підтримали бюджет "Опозиційний блок" і "Батьківщина".

26 грудня президент підписав закон про держбюджет на 2017 рік.

Детальніше про держбюджет на наступний рік читайте в матеріалі Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".