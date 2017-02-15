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Заборгованість Київенерго за газ за тиждень збільшилась в 1,5 рази

15 лютого в 18:21

Ахметовський "Київенерго" є найбільшим боржником державного "Нафтогазу України".

Киевэнерго1
Борг «Київенерго» збільшився у 1,5 рази.
Андрій Товстиженко, DT.UA
Заборгованість столичного монополіста ПАТ "Київенерго" (яке конролює ДТЕК Ріната Ахметова) перед НАК "Нафтогазом України" за поставлений для виробництва теплової та електричної енергії природний газ з 7 по 14 лютого зросла на 50,6% до 4,941 млрд гривень, свідчать дані статистики "Нафтогазу України".

"Найбільша сумарна прострочена заборгованість - у ПАТ "Київенерго", - йдеться у звіті Нафтогазу.

При цьому заборгованість "Київенерго" за газ, використаний для виробництва електроенергії, становить 989 млн гривень, для виробництва тепла – 3, 952 млрд гривень (з них 1, 647 млрд гривень за 2017 рік).

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Нагадаємо, у червні 2016 року всі рахунки "Київенерго" були арештовані через борги компанії перед НАК "Нафтогазом України". При цьому у "Київенерго" запевняли, що погасили всі борги перед "Нафтогазом", залишились несплаченими штрафні санкції у розмірі понад 1,5 млрд грн. 

Раніше в інтерв'ю DT.UA гендиректор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що компанія "Київенерго" не приносить прибутку і потребує величезних інвестицій.

Повне інтерв'ю з Максимом Тімченком читайте у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київенерго Нафтогаз заборгованість газ борги
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