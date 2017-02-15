Заборгованість Київенерго за газ за тиждень збільшилась в 1,5 рази

Ахметовський "Київенерго" є найбільшим боржником державного "Нафтогазу України".
"Найбільша сумарна прострочена заборгованість - у ПАТ "Київенерго", - йдеться у звіті Нафтогазу.
При цьому заборгованість "Київенерго" за газ, використаний для виробництва електроенергії, становить 989 млн гривень, для виробництва тепла – 3, 952 млрд гривень (з них 1, 647 млрд гривень за 2017 рік).
Нагадаємо, у червні 2016 року всі рахунки "Київенерго" були арештовані через борги компанії перед НАК "Нафтогазом України". При цьому у "Київенерго" запевняли, що погасили всі борги перед "Нафтогазом", залишились несплаченими штрафні санкції у розмірі понад 1,5 млрд грн.
Раніше в інтерв'ю DT.UA гендиректор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що компанія "Київенерго" не приносить прибутку і потребує величезних інвестицій.
Повне інтерв'ю з Максимом Тімченком читайте у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
DT.UA