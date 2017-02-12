За період незалежності України її річковий торговельний флот скоротився майже на 80% – депутат

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Інфраструктура об'єктів річкового судноплавства України, створена в радянські часи, зношена на 80%.

Річковий торговельний флот України сильно скоротився та технічно застарів

До теперішнього моменту український річковий торговельний флот налічує всього 635 одиниць малотоннажних суден, що становить лише 22% від їх кількості в 1990 році, пише в своїй статті длянародний депутат Роман Семенуха.

За його словами, сьогодні галузь річкових перевезень в Україні, незважаючи на величезний потенціал для розвитку, перебуває в критичному стані.

"Окрім природних ресурсів, ми маємо 12 річкових портів і наявну інфраструктуру у сфері водної логістики. Інше питання — технічний стан кожної окремої одиниці тієї інфраструктури. Нині залишилося 635 одиниць малотоннажних суден торговельного річкового флоту — лише 22% від їх кількості у 1990 р. До того ж 82% цього залишку давно технічно застаріли", – констатує автор.

За словами депутата, окремо у контексті даної проблеми слід розглядати ситуацію з шлюзами Дніпра, які приходять у непридатність.

"Деяким з них скоро виповниться 70 років, цей вік є критичним для таких споруд. Тут не те що хвилюватися про розвиток річкових перевезень, тут би техногенної катастрофи уникнути! Як і шлюзи, більшість портів побудовано ще за радянських часів, а структура річкових вокзалів узагалі не відповідає міжнародним стандартам, до того ж їх пропускна здатність використовується максимум на 10%", - йдеться в статті.

Семенуха називає основними проблемами галузі 80-відсотковий знос суден та об'єктів інфраструктури, а також недостатню технічну оснащеність (зокрема – гостру нестачу сучасних автоматизованих систем, елеваторів і терміналів).

"Галузь фінансується лише з бюджету, і тільки 25% покриває плата за шлюзування. При цьому держава здатна забезпечувати лише 35% від необхідної суми, цього ледь вистачає на підтримку деяких технічних споруд", – підкреслює він.

Депутат зазначає, що законопроект про внутрішній водний транспорт, що повинен чітко регулювати роботу галузі, містить масу протиріч, а окремі його положення не проходять експертизу Антиоррупционного комітету.

З точки зору автора, ключовим моментом реформування річкового транспорту може стати відкриття річкових акваторій україни для суден під іноземними прапорами.

"Проти цього сьогодні виступають вітчизняні оператори, заяви керівників яких несуть єдиний меседж — допуск іноземних суден знищить галузь. Насправді ситуація банальна: монополісти бояться конкуренції. Адже стан справ зараз такий: іноземних інвесторів ми не маємо, але й вітчизняні компанії розвитку галузі не сприяють", – підсумовує Семенуха.

Детальніше про стан сфери річкових перевезень в Україні читайте у статті Романа Семенухи "Річковий транспорт України: вийдемо на воду чи сядемо на мілину?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".