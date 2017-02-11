За дев'ять місяців минулого року українські підприємства ЖКГ понесли збитки у 5,5 млрд грн

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У комунальних підприємств немає коштів на підвищення енергоефективності та модернізацію своєї інфраструктури.

Інфраструктура комунального господарства України зношена на 70% ZN.UA

Збитки українських підприємствз 2014 року постійно зростають, що робить модернізацію галузі практично неможливою, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

За її словами, сьогодні галузь буквально розвалюється через несвоєчасну оплату зростаючих тарифів населенням, а також субсидій, які ведуться на рівні взаємозаліків між постачальниками і державою.

"Про економію й модернізацію в таких умовах говорити складно, якщо взагалі можливо. Збитки підприємств ЖКГ у 2014-му становили 3 млрд грн, у 2015-му — 4,2 млрд, за дев'ять місяців 2016-го — перевалили за 5,5 млрд грн. Дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ за цей самий період досягнула 13,3 млрд грн, кредиторська — 28 млрд. Організаціям ЖКГ

від початку року нараховано 52,5 млрд грн, з них 12,2 млрд — тільки за грудень 2016-го. А от перераховано лише 37,5 млрд грн (за грудень — 7,9 млрд). Заборгованість бюджетів усіх рівнів перед організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, на кінець грудня становила 22,6 млрд грн. ", - йдеться в статті.

При цьому, зношеність інфраструктури веде до колосальних втрат.

"Системи теплопостачання зношені, у них втрачається майже 2,5 млрд кубометрів газу, втрати в будинках ще більші — близько 9 млрд кубометрів. Люди оплачують, але не одержують понад 11 млрд кубометрів газу з 18,6 млрд, що поставляються для потреб ЖКГ. Скоротити втрати може тільки модернізація, що потребує величезних інвестицій. При цьому виробники тепла, така вже у нас система розрахунків, зобов'язані заплатити за газ до того, як з ними розрахується кінцевий споживач. Це породжує хронічні заборгованості й відсутність коштів для підтримання зношеної на 70% інфраструктури хоча б у задовільному стані", - вказує вона.

7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Детальніше про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ та очікуване в березні подорожчання електроенергії читайте в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".