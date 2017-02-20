З вкрадених у банках-банкрутах більш ніж чверті трильйона гривень повернуто всього 692 тисячі – або 2,5%

За даними Фонду, зараз в органах ДВС знаходяться майже 113 тис виробництв, за яким з боржників ліквідованих банків належить стягнути кошти на суму близько 150 млрд. грн.

Слабка юридична позиція ФГВФО сприяє розкраданню банківських активів

З поданих у правоохоронні органи заяв Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про вчинення злочину на загальну суму 273,7 млрд. грн. були прийняті позитивні судові рішення у 5 справах на загальну суму 692 тис. грн.

Ці дані наводять у своїй статті для DT.UA Вадим Сирота та Юрій Сколотяний. При цьому вони підкреслюють, що подібна ситуація є яскравим прикладом неспроможності держави, нездатної навести порядок у своїй судово-правовій системі, для захисту власних інтересів своїх громадян.

Також у статті наводяться дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з яким в органах Державної виконавчої служби в даний момент знаходиться майже 113 тисяч виконавчих проваджень, за якими з боржників ліквідованих банків належить стягнути кошти на суму близько 150 млрд. грн.

На думку авторів, низька ефективність роботи правоохоронних, судових і виконавчих структур, на яку часто скаржаться до ФГВФО та НБУ, дійсно, є однією з найсерйозніших проблем української фінансової системи і однією з головних проблем, якщо не тотальною катастрофою нинішньої української держави в цілому.

Сколотяний і Сирота відзначають, що вищенаведені цифри можуть вказувати також і на дуже слабку юридичну позицію самого Фонду, яка сприяє розкраданню активів. Перманентна тяганина і непрозорість процедур ухвалення рішень ускладнюють процес стягнення активів і є ознаками фактичної інституційної неспроможності ФГВФО.

"Усе те саме стосується й НБУ, але ж, зрештою, обидва топ-чиновники, як ми вже зазначали, входять в оточення президента, маючи можливість одержати до нього доступ як мінімум із найпринциповішими зі своїх проблем. І хто, як не глава держави, може вплинути на суди, а також виконавців їхніх рішень і правоохоронців? Однак вольового рішення припинити судово-правове свавілля не спостерігається. Чи не тому, що досі "не надто й хотілося?", - задаються питанням автори.

У 2016 році В Україні припинили роботу більше 20 банків. Станом на січень 2017 року в країні діяли 94 фінустанови.

Детальніше про проблеми діючої в Україні системи гарантування вкладів читайте у статті Вадима Сироти та Юрія Сколотяного "Нацбанк і Фонд гарантування вкладів: погана гра двох "поліцейських" з величезним мінусом для суспільства" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".