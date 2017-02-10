ЄС просить Трампа не скасовувати регулювання, яке запобігає повторенню кризи 2008 року - Bloomberg

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Президент США зібрався відмовитися виконувати міжнародні правила банківського регулювання.

Домбровскіс просить США не відмовлятися від міжнародних банківських правил. yes-ukraine.org

Заклик до президентащодо дотримання світових фінансових правил озвучив віце-президент Єврокомісії з питань фінансової політики Валдіс Домбровскіс.

"Ми чутливі до розмов про скасування фінансового законодавства, яке стосується ретельно обговорених міжнародних стандартів і правил", - цитує його слова Bloomberg, нагадуючи, що Трамп оголосив про намір відмовитися від фінансового регулювання.

А відколи новий президент офіційно зайняв Овальний кабінет, він почав виводити США з міднародних угод, таких як угода про Транстихоокеанське партнерство. Домбровскіс зауважив, що Америки "є повне право змінювати свій підхід".

"Але як друг і союзник Європа має право м'яко запропонувати міжнародну співпрацю у фінансовому управлінні, яка піде на користь усім", - сказав європейський чиновник.

Слова Домбровскіса прозвучали на тлі застережень президента Європейського центрального банку Маріо Драгі, який сказав, що відмова від фінансового регулювання - "це найменше, що нам сьогодні потрібно". При цьому він наголосив, що не бачить жодних причин для скасування правил, які не допускають повторення фінансової кризи 2008 року.

Адміністрація Трампа наказала регулюючим органам впродовж 120 днів вивчити фінансові правила, які після глобальної економічної кризи запровадив президент Барак Обама. Правила, які Трамп може скасувати, стосуються заборони на проп-трейдінг. Вони роблять сумнівні фінансові компанії суб'єктами жорсткої регуляції з боку Федерального резерву і дозволяють закривати ненадійні банки.

Сенатор Пет Тумі закликав голову Федерального резерву США відмовитися від практики проведення стрес-тестів для банків, заявивши, що вони гальмують кредитування, обтяжують банки і шкодять економічному зростанню.

Тим часом, Die Zeit писало, що ЄС готується до торговельної війни зі США. Видання вказує на те, що адміністрація Трампа вже розіслала своїх емісарів по всій Європі, які пропонують кожній країні-учасниці союзу окрему торговельну угоду в обхід Єврокомісії. Брюссель сприймає це як виклик і оголошення торговельної війни.

Раніше екс-прем'єр Франції висловлював боювання, що Трамп і Путін перекроять карту Європи під свої інтереси. Жан-П'єр Раффарен висловив страхи, що Вашингтон може запропонувати окремим країнам-учасницям блоку такі ж угоди, як і Лондону, тим самим випробовуючи їхню солідарність.