Введення єдиної ціни на газ вдарило по фінансовому стану 15 млн українських сімей – експерт

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Для 7,4 млн українських сімей вартість газу зросла в 1,9 рази.

Введення єдиної ціни на газ вдарило по гаманцях всього населення країни kozirsky / depositphotos

Рішення Кабміну про введеннядля всіх категорій споживачів нанесло відчутний фінансовий удар по бюджету приблизно 15 млн сімей – практично по всьому населенню України, пише у своїй статті для DT.UA директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За словами аналітика, знижка на газ з 7200 до 6879 грн за тисячу кубометрів, яка підносилася як велике досягнення уряду Гройсмана, торкнулася лише тих домогосподарств, в яких використовувалася тільки газова плита, або газова плита і колонка.

"Таких у країні чимало — 5,9 млн сімей, але різниця в 30 коп. на кубометрі для них мізерна, як і обсяги споживаного газу — 15%. Натомість решта, або 7,4 млн сімей, які використовують газ для опалення своїх будинків і квартир, споживають 85% газу із загальної частки, що припадає на населення. Для них зміна ціни від 3600 грн (в опалювальний період) до майже 6900 грн означає зростання в 1,9 разу! Зрозуміло, що основний обсяг газу вони витрачали саме на опалення у зимовий період, тому твердження адвокатів уряду про "зниження вартості газу" виглядають відверто цинічними", - підкреслює автор.

Сергієнко зазначає, що від подібної "знижки" постраждали жителі населених пунктів, у яких є система централізованого опалення. До даної категорії відноситься 8 млн сімей.

"Зрозуміло, що не всі підприємства ТКЕ працюють на газі, але іронія долі полягає в тому, що одночасно з підняттям вартості "газової" гігакалорії стараннями НКРЕКП піднялася в ціні й "вугільна". У Києві, приміром, зростання вартості опалення відбулося одночасно для "Київенерго" (на газу) і Дарницької ТЕЦ (на вугіллі), в результаті різниця тарифів для киян на лівому та правому берегах Дніпра становила аж… 58 копійок!", - йдеться в статті.

"Таким чином відчутний газовий удар по гаманцях було завдано близько 15 млн сімей — практично всьому населенню країни, й він залишив синці на її статистичному обличчі та проробив діри в сімейних бюджетах", - підсумовує автор.

Нагадаємо, 27 квітня минулого року Кабінет міністрів України вирішив встановити єдину ціну на газ як для населення, так і для промисловості, закріпивши її на рівні 6 879 грн за тисячу куб. газу.

Раніше повідомлялося, що протягом 2016 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 7 млн 677 тис. домогосподарств, з них у містах - 5 млн 185 тис., у сільській місцевості - 2 млн 492 тис. порівняно з 2015 роком кількість таких домогосподарств збільшилася на 2 млн 284 тис., або на 42,4%.

Раніше Юлія Самаєва у статті для DT.UA писала, що за минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.

Детальніше про соціально-економічні наслідки зростання тарифів на послуги ЖКГ читайте у статті Олександра Сергієнка "Фатальний крок прем'єра" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".