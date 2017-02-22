Введення в експлуатацію житла в Україні за 2016 рік скоротилося на 15,2%

За рахунок коштів держбюджету в 2016 році побудовано і введено в експлуатацію 0,3% житла.

Введення в експлуатацію житла істотно скоротилося. tovstyzhenko.com

Введення експлуатацію житла в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 15,2% – до 9 млн 366,8 тис. кв. м, повідомляє Державна служба статистики.

За оцінками служби, з загального показника 2,6% (242,5 тис. кв. м) житла введено згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (так званого самобуду).

Згідно з повідомленням, у містах в 2016 році введено в експлуатацію 6 млн 502,9 тис. кв. м, у сільській місцевості – 2 млн 863,9 тис. кв. м. При цьому 43,7%% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 56% – у будинках із двома і більше квартирами і 0,3% – у гуртожитках.

У цілому за рік в експлуатацію введено 112,576 тис. квартир загальною площею 9 млн 24,5 тис. кв. м, при цьому в містах – 85,284 тис. квартир загальною площею 6 млн 223,4 тис. кв. м, у сільській місцевості – 27,292 тис. квартир загальною площею 2 млн 801,1 тис. кв. м.

Середня площа квартир склала 80,2 кв. м, при цьому квартир у містах – 73 кв. м, у сільській місцевості – 102,6 кв. м.

У Києві та області, а також у Львівській та Одеській областях за підсумками 2016 року введено в експлуатацію 51,5% загального обсягу житла, зокрема, у Києві – 1 млн 334 тис. кв. м.

Держстат відзначає, що за рахунок коштів держбюджету в 2016 році введено 30,3 тис. кв. м житла, або 0,3% загального обсягу, що на 42,3% нижче показника за 2015 рік.

Нагадаємо, що в 2015 році показник введення в експлуатацію житла в Україні збільшився на 13,4% порівняно з 2014 роком – до 11 млн 44,4 тис. кв. м. При цьому падіння показника без урахування введеного житла по тимчасовим порядком склало 3,3% - до 9 млн 227,1 тис. кв. м.

Раніше повідомлялося, що, за оцінками Комітету виборців України, 119 народних депутатів, які задекларували в електронних деклараціях не менше 1 млн грн грошових активів, отримували компенсацію на житло в 2015 році.

Також повідомлялося, що співробітники СБУ і військової прокуратури розкрили механізм махінацій з бюджетними коштами, які Міністерство оборони виділило на будівництво в місті Кам'янське Дніпропетровської області житла для військових і учасників АТО.