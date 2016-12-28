Витрати на Генпрокуратуру у 2017 році зростуть у 1,5 рази - держбюджет

Видатки загального фонду держбюджету-2017 зростуть на 14,3%. Видатки на відомство Луценка – в три рази більше. А на відомство Авакова взагалі не зростуть.

Відомство Луценка отримало 50%-ву надбавку, а відомство Авакова нічого не отримало Василь Артюшенко, DT.UA

В опублікованому законі "" закладено збільшення витрат на Генеральну прокуратуру України на 52%.

Згідно з текстом закону, видатки загального фонду на Генеральну прокуратуру зростуть з 3,3 млрд грн до 5,0 млрд грн.

При цьому витрати на Міністерство внутрішніх справ залишаться на том ж рівні - 40,2 млрд грн, в т.ч. на Національну гвардію – 8,6 млрд грн, на Національну поліцію - 16,6 млрд грн.

Варто відзначити, що в держбюджеті-2017 закладено зростання доходів загального фонду на 17,1%, а зростання видатків загального фонду – на 14,3%.

Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці 21 грудня проголосувала за держбюджет на 2017 рік. 26 грудня президент Петро Порошенко підписав закон про держбюджет на 2017 рік.

Детальніше про держбюджет на наступний рік читайте в матеріалі Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".