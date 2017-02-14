Від карткових шахраїв в 2016 році постраждало 53 банка - Нацбанк

Кількість шахрайських операцій в 2016 році збільшилася до 94,630 тисяч.

Від карткових шахраїв в 2016 році постраждало на 6 банків більше, ніж у 2015 році.

Кількість банків, що одержали збитки в результаті дій карткових шахраїв, в 2016 році зросла до 53 порівняно з 47 у 2015 році, повідомив заступник керівника департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Володимир Харченко.

"Ми бачимо останні 2 роки тренд до збільшення кількості банків і їхніх клієнтів, які зазнали збитків від шахрайських операцій",- сказав він.

За словами Харченка, кількість шахрайських операцій в 2016 році зросла до 94,630 тисяч порівняно з 80,5 тисяч роком раніше. Однак сума таких операцій знизилася на 4,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що 6 вересня 2016 року Нацбанк постановою №382 зобов'язав банки не покладати на клієнтів відповідальність за спірним операціями з використанням платіжних карток.

В 2016 році кібершахраї викрали з платіжних карток громадян України 339,13 мільйонів гривень, що у 4 рази більше, ніж у 2015 році. Найбільш поширений вид шахрайства – так званий вішинг. Це дзвінки клієнтам банків з метою виманювання реквізитів платіжних карт, необхідних для проведення операцій без використання картки.