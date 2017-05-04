Вартість Bitcoin доросла до історичного максимуму

За день Bitcoin подорожчала на 50%.

Вартість всіх Bitcoin у світі 3 травня зросла до $ 25 млрд

В ході торгів у середу, 3 травня, криптовалюта Bitcoin подорожчала на 50% і склала $ 1437. Така ціна є максимальною з моменту появи Bitcoin в 2008 році, передає Reuters

Зростання вартості кріптовалюти пояснюють тим, що нещодавно в Японії Bitcoin була визнана законним платіжним засобом.

Таким чином, загальна вартість всіх Bitcoin в світі виросла 3 травня до $ 25 млрд.

Повідомлялося, що 2 березня вартість кріптовалюти Bitcoin вперше перевищила ціну за одну тройську унцію золота на світовому ринку.

Раніше ТОВ "Единаркоин" вдалося довести, що всі операції, що проводяться з E-Dinar Coin, можуть бути прирівняні до операцій із звичайними грошима, а отже, криптовалюта повинна вважатися такою ж валютою, як і долар, рубль або гривня.