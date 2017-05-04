Вартість Bitcoin доросла до історичного максимуму

За день Bitcoin подорожчала на 50%.
Зростання вартості кріптовалюти пояснюють тим, що нещодавно в Японії Bitcoin була визнана законним платіжним засобом.
Таким чином, загальна вартість всіх Bitcoin в світі виросла 3 травня до $ 25 млрд.
Повідомлялося, що 2 березня вартість кріптовалюти Bitcoin вперше перевищила ціну за одну тройську унцію золота на світовому ринку.
Раніше ТОВ "Единаркоин" вдалося довести, що всі операції, що проводяться з E-Dinar Coin, можуть бути прирівняні до операцій із звичайними грошима, а отже, криптовалюта повинна вважатися такою ж валютою, як і долар, рубль або гривня.Reuters