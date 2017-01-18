Топ Новини
<
>

В Україні у 2017 році прогнозується зростання економіки до 2% - ООН

18 січня в 02:52

Світова економіка, за прогнозами ООН, зросте на 2,7%.

СПЧ ООН
ООН бачить в Україні економічне зростання
В Україні очікується прискорення зростання економіки до 2%, такий прогноз оприлюднив департамент з економічних і соціальних питань ООН, повідомляє прес-служба організації.

За прогнозами експертів організації, рівень інфляції в 2017 році складе 12,7%, зростання ВВП у 2018 році становитиме 3,2% за інфляції на рівні 8,6%.

У 2017 році світова економіка зросте на 2,7%, а в 2018 - на 2,9%.

В країнах СНД зростання економіки прогнозується на рівні 1,7%. На думку експертів, головними чинниками зростання економіки регіону стане стабілізація цін на нафту і послаблення політичної напруженості.

Читайте також: Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України в ІII кварталі до 2%

Як повідомлялося, Мінекономрозвитку прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 3%.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги економіка прогноз зростання ООН Україна організації інфляція світова політика посол напруга мінування
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.63
EUR 29.52
Останні новини