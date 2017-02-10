В Україні на мільйон справжніх банкнот припадає 2,8 підроблених

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Найпопулярніші у фальшивомонетників банкноти номіналом 500, 50, 100 і 200 гривень.

На мільйон справжніх банкнот припадає всього 2,8 підроблених. Нацбанк України/Facebook

В 2016 році в обігу готівкової гривні в Україні на 1 мільйон штук справжніх банкнот припадало 2,8 штук підроблених, повідомляє прес-служба Національного банку України.

Серед підроблених банкнот найбільшою популярністю у фальшивомонетників користувалися банкноти номіналом 500, 50, 100 і 200 грн.

Як правило, підроблені банкноти виготовляються з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема струменевих і лазерних принтерів.

Крім того, згідно з даними регулятора, за станом на 1 січня 2017 року в готівковому обігу країни знаходилося 341,1 мільярд грн, у тому числі банкнот – на суму 339 мільярдів грн (2,98 мільярдів штук) і монет - на 2 мільярди грн (12,7 мільярдів штук).

Загальна кількість банкнот на одного українця становить 70 штук, а розмінних монет - 285 штук.

За минулий рік з обігу вилучено близько 820 мільйонів штук зношених банкнот, що на 11,5% менше, ніж за 2015 рік.

Нагадаємо, що в кінці 2016 року в Києві почастішали випадки крадіжок великих сум валюти з використанням фальшивих обмінних пунктів. Зловмисники орендували офіси, оформляли їх як пункти обміну валют, давали оголошення і чекали клієнтів з великою сумою.

За станом на 1 жовтня 2016 року загальна сума готівки в обігу в Україні склала 312,5 мільярдів грн. На кожного українця припадало 65 банкнот і 281 монета.