В Україні можуть заблокувати платіжні системи російських суб'єктів

НБУ повинен розробити такий механізм.
Також НБУ рекомендується підготувати пропозиції щодо вдосконалення з урахуванням актуальних кіберзагроз вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах банків та інших фінансових установ, системах дистанційного банківського обслуговування.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити Міністерству фінансів і Державній казначейській службі 80 млн грн на оновлення мережевого обладнання після хакерської атаки на їх інтернет-ресурси.Інтерфакс-Україна