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В Україні можуть заблокувати платіжні системи російських суб'єктів

17 лютого в 19:05

НБУ повинен розробити такий механізм.

снбо
РНБО рекомендував НБУ розробити механізм блокування функціонування електронних платіжних систем суб'єктів країни-агресора
Сайт президента України
Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала Нацбанку в місячний термін розробити спільно з СБУ правовий механізм блокування функціонування електронних платіжних систем суб'єктів країни-агресора — Росії.

Також НБУ рекомендується підготувати пропозиції щодо вдосконалення з урахуванням актуальних кіберзагроз вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах банків та інших фінансових установ, системах дистанційного банківського обслуговування.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити Міністерству фінансів і Державній казначейській службі 80 млн грн на оновлення мережевого обладнання після хакерської атаки на їх інтернет-ресурси.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна банк механізм Росія НБУ
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