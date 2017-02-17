В Україні можуть заблокувати платіжні системи російських суб'єктів

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

НБУ повинен розробити такий механізм.

РНБО рекомендував НБУ розробити механізм блокування функціонування електронних платіжних систем суб'єктів країни-агресора Сайт президента України

рекомендувала Нацбанку в місячний термін розробити спільно з СБУ правовий механізм блокування функціонування електронних платіжних систем суб'єктів країни-агресора — Росії.

Також НБУ рекомендується підготувати пропозиції щодо вдосконалення з урахуванням актуальних кіберзагроз вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах банків та інших фінансових установ, системах дистанційного банківського обслуговування.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити Міністерству фінансів і Державній казначейській службі 80 млн грн на оновлення мережевого обладнання після хакерської атаки на їх інтернет-ресурси.