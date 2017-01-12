В окупованому Криму очікується провальний туристичний сезон – туроператори

Через кримськы ціни російські туристи знову будуть засмагати десь у Туреччині чи Єгипті.

Російські туристи можуть і не приїхати в окупований Крим votpusk.ru

ціни на готелі піднялися до критичного рівня, у зв'язку з чим громадяни Росії віддадуть перевагу влітку їхати не на окупований півострів, а на курорти Туреччини або Єгипту.

Такий прогноз зробили в Асоціації туроператорів Росії, повідомляє РИА "Новости".

Вже зараз існує тенденція до скорочення кількості відпочиваючих в зимовий період. Відзначається, що туристи економлять на повноцінний відпочинок влітку всією родиною і можуть віддати перевагу закордонним курортам, на яких вони воліли відпочивати до ослаблення рубля.

Що стосується літнього відпочинку, то деякі кримські готелі "очікували більшого" та у 2016 році. "Як показала практика, їх очікування не виправдалися, тому ціни почали знижуватися вже в липні, коли більшість туристів вже визначилися з літнім відпочинком і придбали тури в інші готелі. Ситуація може повторитися і влітку 2017 року, але ризиків вже більше, вважають експерти. Якщо в цьому році кримські курорти конкурували в основному тільки з іншими російськими напрямками, влітку 2017 року альтернативою Криму можуть стати Туреччина, а, можливо, і Єгипет", — йдеться в повідомленні асоціації.

Як повідомлялося, вже влітку минулого року, коли скасували заборону на продаж в Росії турів в Туреччину, окупований Крим і чорноморське узбережжя РФ за добу стали набагато менш популярними, ніж турецький напрямок.