В автопарку уряду з'являться електромобілі

У Кабміні готуються "зважувати недоліки і підраховувати економію" нововедення.

Українських міністрів пересадять на електрокари Василь Артюшенко, DT.UA

Автопарк українського уряду найближчим часом поповниться, повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію і, якщо це буде вигідно, їх кількість буде збільшено", – повідомив член уряду в ефірі телеканалу ICTV в неділю ввечері, 30 квітня.

Саєнко висловив упевненість, що експеримент буде вигідним.

Як повідомлялося, в 2016 році продажу електромобілів в Україні зросли втричі рази порівняно із попереднім роком. Вважається, що основною причиною великої популярності електрокарів в Україні стало скасування акцизу на ввезення таких автомобілів.

Детальніше про перспективи розвитку ринку електромобілів в Україні читайте у матеріалі Германа Богапова "Власна електротяга або субсидування автоімпорту?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".