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В автопарку уряду з'являться електромобілі

30 квітня в 20:32

У Кабміні готуються "зважувати недоліки і підраховувати економію" нововедення.

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Українських міністрів пересадять на електрокари
Василь Артюшенко, DT.UA
Автопарк українського уряду найближчим часом поповниться електромобілями, повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"З 5 травня в секретаріаті з'являться електромобілі, ми зважимо всі недоліки, підрахуємо економію і, якщо це буде вигідно, їх кількість буде збільшено", – повідомив член уряду в ефірі телеканалу ICTV в неділю ввечері, 30 квітня.

Саєнко висловив упевненість, що експеримент буде вигідним.

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Як повідомлялося, в 2016 році продажу електромобілів в Україні зросли втричі рази порівняно із попереднім роком. Вважається, що основною причиною великої популярності електрокарів в Україні стало скасування акцизу на ввезення таких автомобілів.

Детальніше про перспективи розвитку ринку електромобілів в Україні читайте у матеріалі Германа Богапова "Власна електротяга або субсидування автоімпорту?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

 

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