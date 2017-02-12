Український "бізнес на два фронти" йде з Криму під дією санкцій - думка

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Підприємства Косюка та Фірташа на півострові зіткнулися зі складнощами в частині доставки сировини та експорту готової продукції.

Українським власникам стає складно вести бізнес на окупованій території evgovorov / Depositphotos

Ряд великих українських бізнесменів мають намір продати свої активи, що знаходяться на території окупованого, пише в своїй статті для DT.UA Валентина Самар.

"Судячи з інформації з Криму і РФ, ряд великих українських бізнесменів має намір продати свої кримські активи. За даними кримських ЗМІ, які відмовилися коментувати на підприємстві, на продаж виставлений найбільший виробник цементу — бахчисарайський завод "Будіндустрія", що його приписують Давиду Жванії. Антимонопольна служба Росії в липні 2016 р. дала дозвіл ТОВ "Керуюча компанія "Оптима-Финанс" (Москва) на придбання 81,9% акцій АТ "Кримська фруктова компанія" і 99,9% — у статутному капіталі АТ "Дружба народів". Обидві кримські компанії входять у "Миронівський хлібопродукт" друга президента Порошенка й колишнього першого заступника його адміністрації Юрія Косюка", - йдеться в статті.

За словами автора, окупаційна влада в Криму повідомляє, що через складнощі з доставкою кормів та інкубаційного яйця, на аграрних підприємствах Косюка скоротилося поголів'я птиці та обсяг продукції.

"Наразі засновники компаній Косюка у російському держреєстрі не змінилися, тому невідомо, чи був продаж, але намір очевидний", - зазначає Самар.

Автор вказує, що із труднощами в частині постачання сировини та експорту готової продукції зіткнулася також і "кримська хімія" Фірташа.

"Тобто західні санкції і товарна блокада, запроваджена під тиском громадськості урядом України, схоже, таки видушують український "бізнес на два фронти" з Криму", - підсумовує Самар.

Детальніше про найважливіші кроки, які повинна зробити українська влада для полегшення становища жителів окупованого Криму, читайте в статті Валентини Самар "Темник" для влади" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".