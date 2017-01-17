Український авторинок в 2016 році показав найбільше зростання в Європі

Продажі нових автомобілів виросли майже на 40%.

Ринок автопродажів в Україні б'є рекорди sevbat.com.ua

Український авторинок в 2016 році показав найбільше зростання продажів нових автомобілів в Європі, зайнявши 23-е місце в Європі за обсягами продажів, передає AUTO-Consulting.

Зусиллями всіх операторів вдалося реалізувати 64,4 тис. нових автомобілів, що на 39% більше, ніж у 2015 році. Завдяки цьому український авторинок піднявся на одну позицію, випередивши Словенію та покращивши свої позиції на європейському континенті.

В Європі торік спостерігалося зростання продажів майже у всіх країнах, за винятком Росії (-11%) та Нідерландів (-2%). Однак саме в Україні було зафіксовано рекордне зростання. Сильно зросли продажі також в Угорщині (+25%), Хорватії (+24%), Ісландії (+32%).

Усього за 2016 рік ринок Європи зріс на 5%, сягнувши позначки 16,6 мільйонів автомобілів. Лідером є Німеччина, де реалізували за рік 3,3 мільйони авто (+4,5%). На другому місці Великобританія (+2,3%), третя за обсягом країна - Франція (+5,1%). Активно зростав і ринок Італії (+15,8%), що дозволило обійти Росію (-10,9%), де в 2016 році був зафіксований спад продажів.

Як повідомлялося раніше, продажі в Україні нових авто в листопаді 2016 року зросли на 26%, встановивши новий рекорд за останні два роки.