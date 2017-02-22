Лідером з виробництва сталі залишається Китай.

Вітчизняні металурги збільшили виробництво. Pixabay

рейтингу за обсягами виробництва сталі міжнародної асоціації Worldsteel у січні Україна посіла 10 місце серед 66 країн, йдеться в повідомленні асоціації.



При цьому в січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року українські металурги збільшили виробництво сталі на 8,5% - до 2,1 млн тонн.

Повідомляється також, що перше місце в рейтингу займає Китай. У цій країні виробництво сталі в січні 2016 року зросло на 7,4% - до 67,2 млн тонн.

На 2 місці рейтингу - Японія (зростання на 2,7% - до 9 млн тонн), на 3 - Індія (зростання на 12%, до 8,4 млн тонн), на 4 - США (зростання на 6,5%, до 6,8 млн тонн), на 5 - Росія (зростання на 11,6%, до 6,1 млн тонн), на 6 - Республіка Корея (зростання на 3,2%, до 5,8 млн тонн), на 7 - Німеччина (зростання на 1,2%, до 3,6 млн тонн), на 8 - Туреччина (зростання на 12,8%, до 2,93 млн тонн), на 9 - Бразилія (зростання на 14,4%, до 2,85 млн тонн).

Нагадаємо, що в 2016 році порівняно з 2015 роком українські металурги збільшили виробництво сталі на 5,2%, або на 1,2 млн тонн до 24,2 млн тонн.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що блокада залізниць у Донбасі зупинить металургійні підприємства країни. За його словами, в металургійному комплексі працює 300 тис. осіб, а експорт продукції приносить 20% усієї валютної виручки держави.