Україна зазнала багатомільярдних збитків через проблеми "Укрзалізниці"

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Брак у компанії вагонів та палива призвів до того, що українські металургійні комбінати України у 2016 році випустили на 5 млн тонн сталі менше плану.

УЗ не справляється з вантажними перевезеннями Андрій Товстиженко, ZN.UA

Неефективна логістика "Укрзалізниці" в минулому році стала причиною багатомільярдних збитків України, оскільки підприємство не змогло повною мірою забезпечити транспортні потреби гірничо-металургійної та аграрної промисловості.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олександр Артеменко. За його словами, вперше за всю свою історію "Укрзалізниця" не змогла забезпечити виконання заявок вантажовідправників і планів щодо завантаження експортних вантажів.

Так, через складнощі "Укрзалізниці" з транспортуванням сировини, металургійні комбінати України випустили на 5 млн тонн стали менше плану, внаслідок чого державний бюджет втратив 50 млрд грн. За словами Артеменка, подальші збої в роботі компанії можуть стати причиною зупинки гірничо-металургійної галузі України.

У свою чергу, президент компанії Agro Generation Д. Шморгун в грудні минулого року заявив, що через проблеми з залізничною логістикою елеватори перевантажені, і на полях холдингу залишаються неприбраними 500 га кукурудзи.

Неналежне виконання "Укрзалізницею" своїх обов'язків призвело до зупинки збирання врожаю в Луганській та Полтавській областях, а також до припинення відвантаження зерна на експорт.

Як зазначає автор, посилаючись на лист-звернення гендиректора ТОВ СП "Нібулон" Андрія Вадатурського до прем'єра Володимиру Гройсмана та ряду інших високопоставлених посадових осіб, у жовтні-листопаді минулого року не був виконаний узгоджений план подачі вагонів-зерновозів.

"Так, у жовтні із запланованих 2594 вагонів було подано лише 432, а в листопаді з 2722 — тільки 161. Унаслідок цього на полях Луганщини під загрозою загибелі опинилося понад 250 тис. т зерна. Зернові склади в м. Старобельську, смт Білокуракіне та с. Солідарному змушені були призупинити прийом зерна нового врожаю через переповнені складські приміщення. З тієї ж причини прийом і сушіння зерна вимушено припинялися й на Полтавщині.", - йдеться в статті.

Проблеми "Укрзалізниці" також призвели до простою на рейдах Миколаївського морпорту суден закордонного плавання терміном від 15 до 20 діб. Розмір завданих збитків перевищив 700 тисяч доларів.

У зв'язку з дефіцитом вагонів аграрії нездатні виконувати контракти з продажу зерна та олійних культур.

Автор вказує, що причиною ситуації, що склалася, є гострий дефіцит вагонів. Ще одна проблема полягає в нестачі дизельного палива.

Керівництво "Укрзалізниці", в особі його гендиректора - поляка Войцеха Балчуна, однак, жодних серйозних кроків для подолання кризи не вживає.

"Замість структурного реформування УЗ, залучення нових вантажопотоків в Україну та нових транзитних перевезень через країну, В.Балчун і його команда створюють умови для переведення українського логістичного бізнесу на польську територію, у результаті чого українські логістичні компанії буде заміщено польськими. Вони, природно, теж обкладаються податками, але у своїй країні", - підсумовує автор.

Нагадаємо, в кінці грудня тарифний комітет Міністерства інфраструктури України погодив пропозицію ПАТ "Укрзалізниця" про підвищення тарифів на вантажні перевезення в 2017 році.

Детальніше про проблеми "Укрзалізниці" читайте у статті Олександра Артеменка "Навіщо потрібні кризові менеджери, коли в країні й так криза?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".