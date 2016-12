Україна є останньою країною Європи, де відсутній механізм сек'юритизації проблемних кредитів – експерт

Обсяг "токсичних" кредитів в українській банківській системі може досягати 55% від загального портфеля українських банків.

В Україні все ще не вирішено проблему сек'юритизації проблемних кредитів companion.ua

Україна залишається останньою країною в Європі, де відсутнє законодавство, спрямоване на врегулювання обороту цінних паперів, забезпечених фінансовими активами, необхідне для сек'юритизації проблемних банківських кредитів.

Про це у своїй статті для DT.UA пише президент Української Національної Іпотечної Асоціації Сергій Волков. За його словами, через нездатність влади ефективно вирішити проблему "токсичних" банківських активів, країна втрачає сотні мільярдів гривень.

"За офіційною статистикою, обсяги негативно класифікованих (проблемних) кредитів становлять 25,3% від загального портфеля українських банків, або 238,5 млрд грн. За оцінками експертів фінансового ринку, обсяг поганих кредитів у банківській системі є вдвічі більшим за офіційні дані — 55%, а це вже близько півтрильйона (!) гривень. До цього слід додати і активи ліквідованих банків у сумі 448 млрд грн, що перебувають під контролем Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), з яких близько 90% також стали проблемними або дуже погано обслуговуються", - зазначає експерт.

Фахівець вказує, що в США і ЄС непрацюючі кредити (NPL) давно стали активами, якими дозволено формувати сек'юритизаційні пули.

"Загалом, за даними The Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), вони становлять близько 95 млрд дол., або 5% від приблизних сукупних світових обсягів сек'юритизації (2 трлн дол.). Загалом світовий ринок усіх різновидів забезпечених активами цінних паперів (ЦП) становить приблизно 10 трлн дол. і постійно зростає. Україна — остання європейська країна, де немає законодавства, яке регулювало би обіг ЦП, забезпечених фінансовими активами" - вказує автор.

Волков роз'яснює, що сутність сек'юритизації проблемних активів полягає в їх перетворенні на цінні папери, частину з яких можна продати на ринкових умовах.

За словами експерта, необхідні для впровадження в Україні такого механізму законопроекти вже більше ніж півтора роки очікують розгляду Верховною Радою.

Детальніше про проблему "токсичних" банківських активів в Україні читайте у статті Сергія Волкова "Детоксикація сек'юритизацією" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".