Україна в січні збільшила експорт електроенергії в 1,6 рази

Поставки електроенергії до Польщі зросли майже на 70%.

Україна наростила експорт електроенергії. yes-i-do.com.ua

Україна в січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшила експорт електроенергії в натуральному вираженні на 61,9% (на 213,8 млн кВт-год) – до 559,4 млн кВт-год, повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

Поставки електроенергії з "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини і Румунії зросли на 60,6% (на 161,6 млн кВт-год) – до 428,3 млн кВт-ч.

Поставки електроенергії до Польщі збільшилися на 68,9% (на 53,5 млн кВт-год) – до 131,2 млн кВт-ч.

В минулому місяці в Молдову, Білорусь і Росію українська електроенергія не експортувалася, тоді як у січні-2016 в ці країни було поставлено 1,2 млн кВт-ч.

При цьому Україна в січні 2017-го імпортувала 4,7 млн кВт-год електроенергії (із РФ – 4,6 млн кВт-год, Білорусі – 0,1 млн кВт-год) проти 6 млн кВт-год у січні-2016.

Імпорт в минулому місяці був врахований за контрактами ДП "Енергоринок" як технологічне переміщення.

Нагадаємо, що в січні 2017 року експорт електроенергії в грошовому вираженні зріс на $ 21,577 млн, що на 53,5% більше, ніж у січні-2016 ($ 14,056 млн).

Для порівняння, Україна в 2011 році експортувала 6,4 млрд кВт-год електроенергії на $ 399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-год на $ 574,819 млн, у 2013 – 9,9 млрд кВт-год на $ 580,195 млн, у 2014 – 8,1 млрд кВт-год на $ 487,185 млн, у 2015 – 3,6 млрд кВт-год на $ 150,056 млн, у 2016 – 4 млрд кВт-год на $ 152,063 млн.

Раніше повідомлялося, що в лютому на двосторонній зустрічі представників держав було розглянуто питання про відновлення постачань електроенергії з України в Молдову.

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З 1 березня відбудеться черговий етап підвищення тарифів на електроенергію для населення. Вартість електроенергії для побутових споживачів збільшилася на 23,2-26% в залежності від обсягу споживання порівняно з тарифами (крім третього блоку), що діяли з 1 вересня 2016 року. Таким чином, до квітня 2017 року тариф має зрости в 3,5 рази в порівнянні з рівнем на початок 2015 року: середньозважена вартість електроенергії для населення буде доведена до рівня собівартості – 122,83 коп./кВ-ч.