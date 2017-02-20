Україна представила на виставці в ОАЕ наземний безпілотник "Фантом"

Український бойовий робот здатний знищувати танки противника з відстані до 5 км, не піддаючи ризику наших бійців.

Укроборонпром

"Укроборонпром" представив нову модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" на міжнародній збройовій виставці IDEX 2017 в ОАЕ. Оновлена версія наземного безпілотника є одним з багатьох варіантів комплектації "Фантома". "Завданням цього проекту є створення техніки, яка може ефективно виконувати різні бойові завдання, мінімізуючи при цьому ризики для життя військових", – каже директор компанії-розробника "Спецтехноекспорт" Павло Барбула.

Розробники інтегрували в "Фантом" протитанковий ракетний комплекс "Бар'єр". З таким озброєнням малопомітний і мобільний "Фантом" здатний уражати броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 метрів. "Крім цього, "Фантом" укомплектований стабілізованої поворотною платформою для різних видів озброєнь. Вогневі випробування "Фантома", які проводилися з встановленим кулеметом калібру 12,7 мм, підтвердили високу ефективність нової розробки", – сказано в повідомленні.

Гібридний двигун з повним приводом, незалежною підвіскою і гідравлічним гальмівною системою забезпечують "Фантому" високі ходові характеристики, в тому числі на піску. Зв'язок між центром управління та "Фантомом" забезпечується засобами захищеного радіоканалу радіусом дії до 10 км або через оптоволоконний кабель.

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