Україна почала антидемпінгове розслідування відносно арматури і катанки з РФ

До 20 березня зацікавленим російським компаніям необхідно зареєструватися як учасники розслідування.
"Відповідне рішення було прийняте Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 13 лютого", - сказано в повідомленні.
Наголошується, що у зацікавлених російських виробників і експортерів є можливість зареєструватись в розслідуванні в якості учасника до 20 березня 2017 року, а до 18 квітня 2017 року в Мінекономрозвитку України необхідно направити інформацію щодо розслідування.
Нагадаємо, що МКМТ призупинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня 2017 року.
Повідомлялося також, що в грудні 2016 року МКМТ схвалила введення антидемпінгових заходів щодо російських експортерів добрив, які є основними постачальниками цієї хімічної продукції в Україну.DT.UA