Україна почала антидемпінгове розслідування відносно арматури і катанки з РФ

До 20 березня зацікавленим російським компаніям необхідно зареєструватися як учасники розслідування.

В Україні російська арматура і катанка можуть подорожчати. Ведомости

Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі України розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту арматури і катанки з Російської Федерації, йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку РФ.

"Відповідне рішення було прийняте Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 13 лютого", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що у зацікавлених російських виробників і експортерів є можливість зареєструватись в розслідуванні в якості учасника до 20 березня 2017 року, а до 18 квітня 2017 року в Мінекономрозвитку України необхідно направити інформацію щодо розслідування.

Нагадаємо, що МКМТ призупинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня 2017 року.

Повідомлялося також, що в грудні 2016 року МКМТ схвалила введення антидемпінгових заходів щодо російських експортерів добрив, які є основними постачальниками цієї хімічної продукції в Україну.