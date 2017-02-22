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Україна почала антидемпінгове розслідування відносно арматури і катанки з РФ

22 лютого в 14:52

До 20 березня зацікавленим російським компаніям необхідно зареєструватися як учасники розслідування.

арматура
В Україні російська арматура і катанка можуть подорожчати.
Ведомости
Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі України розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту арматури і катанки з Російської Федерації, йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку РФ.

"Відповідне рішення було прийняте Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 13 лютого", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що у зацікавлених російських виробників і експортерів є можливість зареєструватись в розслідуванні в якості учасника до 20 березня 2017 року, а до 18 квітня 2017 року в Мінекономрозвитку України необхідно направити інформацію щодо розслідування.

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Нагадаємо, що МКМТ призупинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росії до 1 липня 2017 року.

Повідомлялося також, що в грудні 2016 року МКМТ схвалила введення антидемпінгових заходів щодо російських експортерів добрив, які є основними постачальниками цієї хімічної продукції в Україну.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія розслідування експорт арматура
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