Україна отримала 55 млн євро допомоги від ЄС

Кошти спрямують на фінансування видатків загального фонду державного бюджету України.

ЄС відклав надання Україні 600 мільйонів євро кредиту до скасування мораторію на експорт лісу-кругляка Pixabay

Україна отримала другий транш безоплатноїЄвропейського Союзу на суму 55 мільйонів 125 тисяч євро в рамках Угоди про фінансування, укладеної урядом України та Європейською комісією у 2014 році.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів у вівторок, 27 грудня, допомога була надана за результатами проведення Єврокомісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, а також реформи сфери держуправління, реформування системи надання адмінпослуг, впровадження конституційної реформи та гармонізації виборчого законодавства і законодавства про фінансування політичних партій.

Еквівалент наданих коштів у національній валюті, як і кошти першого траншу, буде спрямований на фінансування видатків загального фонду державного бюджету України.

Цей транш є заключним в рамках зазначеної Угоди, а перший транш у сумі 250 мільйонів євро був отриманий у липні 2014 року.

Як повідомлялося, Євросоюз відклав надання другого траншу за програмою макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро до скасування Києвом заборони на експорт лісу та врегулювання питання соціальної допомоги внутрішнім переселенцям.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що Петро Порошенко в ході саміту Україна-ЄС у Брюсселі висловив намір зняти заборону на експорт деревини, що діє з 2015 року.

Читайте про наслідки мораторію на експорт лісу в Україні у статті Ігоря Гужви "Сім аргументів проти #безлісу" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".